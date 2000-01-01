Чередова Аграфена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Чередов Михаил Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Чередов Михаил Дементьев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Чередов Михаил Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно