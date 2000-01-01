Чередова Аграфена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Аграфена Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чередов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Чередов Михаил Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Чередов Михаил Дементьев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Чередов Михаил Дементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Михаил Дементьев

Смерть
Неизвестно
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