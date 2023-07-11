Додонова Прасковья Киреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1878
Дата смерти27.11.1942
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1878
Отец: Додонов Кирей Яковлевич
Мать: Додонова Анастасия
Рождение ребёнка
11.11.1902
Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1908
Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1915
Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Маркин Иван Иванович
Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1924
Дочь: Маркина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович
Смерть
27.11.1942