Додонова Прасковья Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додонова Прасковья Киреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1878

Дата смерти

27.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1878

Отец: Додонов Кирей Яковлевич

Мать: Додонова Анастасия

Рождение ребёнка
11.11.1902

Сын: Маркин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Маркин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.06.1915

Сын: Маркин Василий Иванович

Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Маркин Иван Иванович

Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.03.1924

Дочь: Маркина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Маркин Иван Петрович

Смерть
27.11.1942

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