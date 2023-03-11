Маркин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Иван Петрович

Место рождения

с.Ингенер-Пятина

Дата рождения

1870

Дата смерти

02.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Маркин Петр

Мать: не указана

с.Ингенер-Пятина
Рождение ребёнка
17.03.1924

Дочь: Маркина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Додонова Прасковья Киреевна

с.Малышев-Лог Алтайский край Волчихинский р-н
Смерть
02.02.1948
с.Малышев-Лог Алтайский край Волчихинский р-н
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