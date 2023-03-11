Маркин Иван Петрович
Место рожденияс.Ингенер-Пятина
Дата рождения1870
Дата смерти02.02.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Маркин Петр
Мать: не указана
с.Ингенер-Пятина
Рождение ребёнка
17.03.1924
Дочь: Маркина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Додонова Прасковья Киреевна
с.Малышев-Лог Алтайский край Волчихинский р-н
Смерть
02.02.1948
с.Малышев-Лог Алтайский край Волчихинский р-н