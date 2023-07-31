Маркин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1908
Отец: Маркин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Маркина Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Томара Григорьевна
Мать ребёнка: Маркина Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно