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Маркин Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1908

Отец: Маркин Иван Петрович

Мать: Додонова Прасковья Киреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Маркина Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Томара Григорьевна

Мать ребёнка: Маркина Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Галина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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