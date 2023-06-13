Додонов Кирей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Додонов Яков
Мать: Додонова Мать
Рождение ребёнка
20.02.1878
Дочь: Додонова Прасковья Киреевна
Мать ребёнка: Додонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Додонова Миронова Улита Киреевна
Мать ребёнка: Додонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Додонов Купцов Филимон Киреевич
Мать ребёнка: Додонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Додонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Додонова Ганзова Анна Киреевна
Мать ребёнка: Додонова Анастасия
Смерть
Неизвестно