Додонов Кирей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додонов Кирей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Додонов Яков

Мать: Додонова Мать

Рождение ребёнка
20.02.1878

Дочь: Додонова Прасковья Киреевна

Мать ребёнка: Додонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Додонова Миронова Улита Киреевна

Мать ребёнка: Додонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додонов Купцов Филимон Киреевич

Мать ребёнка: Додонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додонов Степан Киреевич

Мать ребёнка: Додонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Додонова Ганзова Анна Киреевна

Мать ребёнка: Додонова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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