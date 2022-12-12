Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Герье Владимир Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1871
Сын: Герье Александр Владимирович
Отец ребёнка: Герье Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1878
Дочь: Софья Владимировна
Отец ребёнка: Герье Владимир Иванович
Смерть
1914