Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Станкевич Иван Владимирович

Мать: Станкевич Дарья Алексеевна

Бракосочетание
1867

Муж: Герье Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Герье Владимир Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1871

Сын: Герье Александр Владимирович

Отец ребёнка: Герье Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1878

Дочь: Софья Владимировна

Отец ребёнка: Герье Владимир Иванович

Смерть
1914
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