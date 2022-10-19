Герье Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения17.05.1837
Дата смерти30.06.1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1837
Отец: Gere Johann
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Герье) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1871
Сын: Герье Александр Владимирович
Мать ребёнка: Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1878
Дочь: (Герье) Софья Владимировна
Мать ребёнка: Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна
Смерть
30.06.1919
Похороны
Неизвестно