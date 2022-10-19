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Герье Владимир Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.05.1837

Дата смерти

30.06.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1837

Отец: Gere Johann

Мать: Gere (Brugger) Ekaterina Pavlovna

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1867

Жена: Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Герье) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1871

Сын: Герье Александр Владимирович

Мать ребёнка: Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1878

Дочь: (Герье) Софья Владимировна

Мать ребёнка: Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна

Смерть
30.06.1919
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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