Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1824
Дата смерти02.08.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Герье Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Станкевич Николай Иванович
Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович
Рождение ребёнка
23.05.1852
Дочь: Рот Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Станкевич Владимир Иванович
Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Станкевич Алексей Иванович
Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович
Рождение ребёнка
?.10.1857
Дочь: Шумахер Мария Ивановна
Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович
Смерть
02.08.1896
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область