Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

09.03.1824

Дата смерти

02.08.1896

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Герье Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Станкевич Николай Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1852

Дочь: Рот Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Станкевич Владимир Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Станкевич Алексей Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович

Рождение ребёнка
?.10.1857

Дочь: Шумахер Мария Ивановна

Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Станкевич Иван Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
02.08.1896
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
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