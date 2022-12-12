Бычкова (Шведова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Шведова) Александра Яковлевна

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Место рождения

Яндомозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

19.11.1894

Дата смерти

20.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1894

Отец: Шведов Яков Филиппович

Мать: Шведова Анастасия Андреевна

Яндомозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.02.1915

Сын: Бычков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бычков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бычков Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бычков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.11.1925

Дочь: Бычкова Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.12.1928

Дочь: Неустроева Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бычков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Бычкова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Василий Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.06.1992
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