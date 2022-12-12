Бычкова (Шведова) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1894
Дата смерти20.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1894
Рождение ребёнка
13.02.1915
Сын: Бычков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.11.1925
Дочь: Бычкова Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.12.1928
Дочь: Неустроева Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бычков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Бычкова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.06.1992