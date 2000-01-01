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Бычков Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1915

Дата смерти

09.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915

Отец: не указан

Мать: Бычкова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
05.07.1955

Дочь: Цурко Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Бычкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неглина Валентина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Светлана Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.07.1984
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