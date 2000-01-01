Бычков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1915
Дата смерти09.07.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.07.1955
Дочь: Цурко Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Бычкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неглина Валентина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Светлана Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.07.1984