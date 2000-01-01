Бычков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бычков Александр Фёдорович
Мать: Бычкова Анна
Рождение ребёнка
03.01.1983
Дочь: Акимова Юлия Викторона
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.10.?
Дочь: Яценко Елена Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Наталья
Смерть
Неизвестно