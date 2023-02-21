Цурко (Бычкова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1955
Отец: Бычков Александр Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цурко Ольга Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастушкова Елена Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цурко Владимир