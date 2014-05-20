Неустроева (Бычкова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева (Бычкова) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Д. Житницы, Вырозерский сельсовет

Дата рождения

07.12.1928

Дата смерти

20.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1928

Отец: Бычков Фёдор Васильевич

Мать: Бычкова (Шведова) Александра Яковлевна

Бракосочетание
1953

Муж: Неустроев Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1955

Дочь: Масалкина (Неустроева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Неустроев Василий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.01.1957

Дочь: Шведова (Неустроева) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Неустроев Василий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
20.05.2014

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