Неустроева (Бычкова) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияД. Житницы, Вырозерский сельсовет
Дата рождения07.12.1928
Дата смерти20.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1928
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
05.07.1955
Дочь: Масалкина (Неустроева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Неустроев Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1957
Дочь: Шведова (Неустроева) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Неустроев Василий Иванович
Смерть
20.05.2014