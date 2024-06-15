Шведов Яков Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШведов Яков Филиппович

Шведов Яков Филиппович

Место рождения

Яндомозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1864

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Шведов Филипп Алексеевич

Мать: не указана

Яндомозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.09.1891

Дочь: Евтюкова (Шведова) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
19.11.1894

Дочь: Бычкова (Шведова) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна

Яндомозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.12.1896

Дочь: Багрова (Шведова) Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Парфёнова (Шведова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1901

Дочь: Шведова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
29.06.1903

Дочь: Шведова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
29.06.1905

Сын: Шведов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна

Смерть
1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.