Шведов Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Шведов Филипп Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1891
Дочь: Евтюкова (Шведова) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
19.11.1894
Дочь: Бычкова (Шведова) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1896
Дочь: Багрова (Шведова) Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Парфёнова (Шведова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1901
Дочь: Шведова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
29.06.1903
Дочь: Шведова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
29.06.1905
Мать ребёнка: Шведова (Носова) Анастасия Петровна
Смерть
1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург