Шведова Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1896
Дата смерти04.03.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896
Рождение ребёнка
10.02.1926
Дочь: Крылова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Багров Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Багров Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Багров Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
02.12.1931
Дочь: Кудрова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Багров Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
05.11.1934
Дочь: Егорова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Багров Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Абакумов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абакумов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1946