Шведова Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведова Параскева Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1896

Дата смерти

04.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896

Отец: Шведов Яков Филиппович

Мать: Шведова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
10.02.1926

Дочь: Крылова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Багров Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Багров Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Багров Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
02.12.1931

Дочь: Кудрова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Багров Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
05.11.1934

Дочь: Егорова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Багров Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Абакумов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багров Фёдор Павлович

Смерть
04.03.1946
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