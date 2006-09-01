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Багров Фёдор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

22.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1926

Дочь: Крылова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Шведова Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Багров Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Шведова Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
02.12.1931

Дочь: Кудрова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шведова Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
05.11.1934

Дочь: Егорова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шведова Параскева Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведова Параскева Яковлевна

Смерть
22.04.1938
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