Багров Фёдор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти22.04.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1926
Дочь: Крылова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Шведова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Багров Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Шведова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
02.12.1931
Дочь: Кудрова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шведова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
05.11.1934
Дочь: Егорова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шведова Параскева Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1938