Евтюкова (Шведова) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтюкова (Шведова) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1891

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1891

Отец: Шведов Яков Филиппович

Мать: Шведова (Носова) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтюков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евтюкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Евтюков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Геннадий Юрьевич

Отец ребёнка: Громов Юрий

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Громова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Громов Юрий

Смерть
1991

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