Евтюкова (Шведова) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1891
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евтюков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Громов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евтюкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Евтюков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Громов Юрий
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Громова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Громов Юрий
Смерть
1991