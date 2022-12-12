Евдокимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1922

Сын: Евдокимов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна

Железово, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1928

Дочь: Тихомирова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна

Рождение ребёнка
12.06.?

Сын: Евдокимов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна

Железово, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Анисья Никитьевна

Смерть
Неизвестно
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