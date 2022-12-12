Евдокимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1922
Сын: Евдокимов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна
Рождение ребёнка
17.10.1928
Дочь: Тихомирова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна
Рождение ребёнка
12.06.?
Сын: Евдокимов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Никитьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно