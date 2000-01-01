Евдокимов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.?
Отец: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
16.05.1964
Дочь: Евдоккимова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Евдокимова Галина
Рождение ребёнка
11.11.?
Сын: Евдокимов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Евдокимова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова Галина
Смерть
Неизвестно