Евдокимов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.?

Отец: Евдокимов Иван

Мать: Евдокимова Анисья Никитьевна

Рождение ребёнка
16.05.1964

Дочь: Евдоккимова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Евдокимова Галина

Рождение ребёнка
11.11.?

Сын: Евдокимов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Евдокимова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Галина

Смерть
Неизвестно
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