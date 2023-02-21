Евдокимова Анисья Никитьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти29.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1922
Сын: Евдокимов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
17.10.1928
Дочь: Тихомирова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
12.06.?
Сын: Евдокимов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимов Иван
Смерть
29.06.1973
Общий атеросклероз