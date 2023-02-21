Евдокимова Анисья Никитьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Анисья Никитьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

29.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1922

Сын: Евдокимов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Железово, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1928

Дочь: Тихомирова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Рождение ребёнка
12.06.?

Сын: Евдокимов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Железово, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Иван

Смерть
29.06.1973
Железово, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Общий атеросклероз
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