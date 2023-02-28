Миронова (Евдокимова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
18.10.1959
Дочь: Миронова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.1963
Дочь: Федяйнова Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно