Миронова (Евдокимова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Евдокимова) Анна Ивановна

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Место рождения

Железово, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдокимов Иван

Мать: Евдокимова Анисья Никитьевна

Железово, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1959

Дочь: Миронова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.1963

Дочь: Федяйнова Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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