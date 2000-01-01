Миронова Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Галина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1959

Отец: не указан

Мать: Миронова Анна Ивановна

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