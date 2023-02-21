Федяйнова (Миронова) Антонина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1963
Отец: не указан
Мать: Миронова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1987
Сын: Федяйнов Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Федяйнов Сергей
Рождение ребёнка
18.03.1990
Дочь: Федяйнова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Федяйнов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федяйнов Сергей