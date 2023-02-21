Федяйнова (Миронова) Антонина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяйнова (Миронова) Антонина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1963

Отец: не указан

Мать: Миронова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1987

Сын: Федяйнов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Федяйнов Сергей

Рождение ребёнка
18.03.1990

Дочь: Федяйнова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Федяйнов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяйнов Сергей

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