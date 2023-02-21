Евдокимова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1964

Дочь: Евдоккимова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Евдокимов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.11.?

Сын: Евдокимов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Евдокимов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно