Евдокимова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1964
Дочь: Евдоккимова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Евдокимов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
11.11.?
Сын: Евдокимов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Евдокимов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно