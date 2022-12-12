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Яковенко Яким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Азамат Ефросиния Якимова

Мать ребёнка: Яковенко Евдокия

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Заячковская Ефросиния Якимова

Мать ребёнка: Яковенко Евдокия

Рождение ребёнка
05.12.1827

Сын: Яковенко Николай Якимов

Мать ребёнка: Яковенко Евдокия

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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