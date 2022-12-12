Яковенко Яким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Азамат Ефросиния Якимова
Мать ребёнка: Яковенко Евдокия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Заячковская Ефросиния Якимова
Мать ребёнка: Яковенко Евдокия
Рождение ребёнка
05.12.1827
Мать ребёнка: Яковенко Евдокия
Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно