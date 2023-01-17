Азамат (Яковенко) Ефросиния Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азамат (Яковенко) Ефросиния Якимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Яковенко Яким

Мать: Яковенко Евдокия

Бракосочетание
18.01.1825

Муж: Азамат Лазарь

Рождение ребёнка
1828

Сын: Азамат Дмитрий Лазарев

Отец ребёнка: Азамат Лазарь

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Азамат Емельян Лазарев

Отец ребёнка: Азамат Лазарь

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Лазарева

Отец ребёнка: Азамат Лазарь

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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