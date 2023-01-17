Азамат (Яковенко) Ефросиния Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Яковенко Яким
Мать: Яковенко Евдокия
Бракосочетание
18.01.1825
Муж: Азамат Лазарь
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Азамат Лазарь
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Азамат Лазарь
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Лазарева
Отец ребёнка: Азамат Лазарь
Смерть
Неизвестно