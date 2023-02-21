Азамат Лазарь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1825
Жена: Азамат Ефросиния Якимова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Азамат Ефросиния Якимова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Азамат Ефросиния Якимова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Лазарева
Мать ребёнка: Азамат Ефросиния Якимова
Смерть
По 1858