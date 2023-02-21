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Азамат Лазарь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1825

Жена: Азамат Ефросиния Якимова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Азамат Дмитрий Лазарев

Мать ребёнка: Азамат Ефросиния Якимова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Азамат Емельян Лазарев

Мать ребёнка: Азамат Ефросиния Якимова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Лазарева

Мать ребёнка: Азамат Ефросиния Якимова

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
По 1858
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