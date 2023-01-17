Яковенко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Азамат Ефросиния Якимова
Отец ребёнка: Яковенко Яким
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Заячковская Ефросиния Якимова
Отец ребёнка: Яковенко Яким
Рождение ребёнка
05.12.1827
Отец ребёнка: Яковенко Яким
Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно