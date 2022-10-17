Яковенко Николай Якимов
Место рождения
Дата рождения05.12.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1827
Отец: Яковенко Яким
Мать: Яковенко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковенко Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Яковенко) Ирина Николаева
Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Яковенко Василий Николаев
Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Яковенко Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
10.11.1852
Дочь: (Яковенко) Матрона Николаева
Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1855
Дочь: Бобрик (Яковенко) Марфа Николаева
Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Яковенко Илларион Николаев
Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1860
Сын: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1862
Сын: Яковенко Леонтий Николаев
Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова
Бракосочетание
18.01.1866
Смерть
Неизвестно