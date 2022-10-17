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Яковенко Николай Якимов

Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

05.12.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1827

Отец: Яковенко Яким

Мать: Яковенко Евдокия

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковенко Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Яковенко) Ирина Николаева

Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Яковенко Василий Николаев

Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Яковенко Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
10.11.1852

Дочь: (Яковенко) Матрона Николаева

Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.09.1855

Дочь: Бобрик (Яковенко) Марфа Николаева

Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Яковенко Илларион Николаев

Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.06.1862

Сын: Яковенко Леонтий Николаев

Мать ребёнка: Яковенко Пелагея Иванова

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
18.01.1866

Жена: Яковенко (Голяновская) Евдокия Матвеева

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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