Фуното/Фонотов/ САРКИЦ Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения17.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1892
Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Рождение ребёнка
04.07.1917
Сын: Фонотов Саркиц Ива Иванович
Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Фита Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нузолёва Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно