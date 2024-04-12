Фуното/Фонотов/ САРКИЦ Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/ САРКИЦ Иван Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1892

Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
04.07.1917

Сын: Фонотов Саркиц Ива Иванович

Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Фита Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нузолёва Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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