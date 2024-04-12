Фонотов САРКИЦ Ива Иванович
Место рождения
Дата рождения04.07.1917
Дата смертиПосле 1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1917
Военная служба
С 15.10.1937 по 09.11.1960
ЦАМО РФ ,шк-679,ящ-12
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Анна
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Анна
Военная награда
15.08.1944
ВВС КА ,приказ № 49/н о награждении орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ шкаф-91,ящ-23.
Военная награда
30.09.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Японией"
ЦАМО РФ шк-91,ящ-23
Военная награда
06.11.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ,шк-91,ящ-23
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ, Ф - 33-44677-576
Военная награда
21.08.1953
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ , шк-91,ящ-23
Награда
06.04.1986
Указ ПВС СССР Юбилейное награждение орденом "Отечественной войны 2-ст"
ЦАМО РФ , шк-59,ящ-35,док.№ 79
Похороны
После 1986
Смерть
После 1986