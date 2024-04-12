Фонотов САРКИЦ Ива Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФонотов САРКИЦ Ива Иванович

Фонотов САРКИЦ Ива Иванович

avatar

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.07.1917

Дата смерти

После 1986

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1917

Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

Мать: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Военная служба
С 15.10.1937 по 09.11.1960
ЦАМО РФ ,шк-679,ящ-12
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Анна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Анна

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
15.08.1944
ВВС КА ,приказ № 49/н о награждении орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ шкаф-91,ящ-23.
Военная награда
30.09.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Японией"
ЦАМО РФ шк-91,ящ-23
Военная награда
06.11.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ,шк-91,ящ-23
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ, Ф - 33-44677-576
Военная награда
21.08.1953
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ , шк-91,ящ-23
Награда
06.04.1986
Указ ПВС СССР Юбилейное награждение орденом "Отечественной войны 2-ст"
ЦАМО РФ , шк-59,ящ-35,док.№ 79
Похороны
После 1986
Смерть
После 1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close