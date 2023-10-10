Фуното/Фонотова/ САРКИЦ (Узбек) Екатерина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ САРКИЦ (Узбек) Екатерина Герасимовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

05.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1889

Муж: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Рождение ребёнка
24.03.1890

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Рождение ребёнка
17.01.1892

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Рождение ребёнка
09.05.1894

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Николай Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Рождение ребёнка
14.03.1896

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Алексей Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Фуното/фонотов Саркиц Митрофан Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Василий Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Кириакия Константиновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Смерть
05.08.1899
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Рождение ребёнка
05.03.1908

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Георгий Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Похороны
Неизвестно
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