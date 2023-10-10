Фуното/Фонотова/ САРКИЦ (Узбек) Екатерина Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти05.08.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Николай Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Алексей Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Сын: Фуното/фонотов Саркиц Митрофан Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Василий Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Дочь: Кириакия Константиновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Георгий Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович