Нузолёва (Фонотова САРКИЦ) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нузолёва (Фонотова САРКИЦ) Лидия Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

Мать: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
09.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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