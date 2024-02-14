Гиматдинов Тажитдин
Место рожденияг Буинск Карлы
Дата рождения1890
Дата смерти?.08.1957
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Гимадеев Гиматдин
Мать: Гимадеева Сажидэ
Рождение ребёнка
21.06.1913
Сын: Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)
Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Гиматдинова) Сания
Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Гиматдинова) Аминэ
Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Гиматдинова) Равия
Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя
Смерть
?.08.1957