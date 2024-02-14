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Гиматдинов Тажитдин

Место рождения

г Буинск Карлы

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Гимадеев Гиматдин

Мать: Гимадеева Сажидэ

Рождение ребёнка
21.06.1913

Сын: Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)

Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Гиматдинова) Сания

Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Гиматдинова) Аминэ

Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Гиматдинова) Равия

Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя

Смерть
?.08.1957

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