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(Гиматдинова) Аминэ

Место рождения

д. Мещеряки Буинского р-на

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Гиматдинов Тажитдин

Мать: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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