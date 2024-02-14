Гимадеева Сажидэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГимадеева Сажидэ

Гимадеева Сажидэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулумбаево (Гиматдинов) Бибижиан

Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Гиматдинова) Бибиджихан

Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин

Рождение ребёнка
1890

Сын: Гиматдинов Тажитдин

Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Гиматдинов) Мехемжихан

Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин

Рождение ребёнка
1896

Сын: Гиматдинов Гилачетдин

Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гиматдинов Сиражетдин

Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.