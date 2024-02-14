Гимадеева Сажидэ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулумбаево (Гиматдинов) Бибижиан
Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Гиматдинова) Бибиджихан
Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гиматдинов Тажитдин
Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Гиматдинов) Мехемжихан
Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Гимадеев Гиматдин
Смерть
Неизвестно