Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)
Место рожденияд. Мещеряки Буинского р-на
Дата рождения21.06.1913
Дата смерти22.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1913
Военная служба
Неизвестно
Тазиев Валий Гемадинович Свидетельства о болезни Дата рождения: __.__.1913 Дата и место призыва: __.__.1941 Кайбицкий РВК, Татарская АССР, Кайбицкий р-н Воинское звание: красноармеец Судьба: Не годен ... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Сәлимә
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Салахутдинова (Тазиева) Феимэ
Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Сәлимә
Рождение ребёнка
27.04.1948
Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Сәлимә
Рождение ребёнка
1951
Сын: Тазиев Мөстаким
Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Сәлимә
Смерть
22.05.1984