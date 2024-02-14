Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)

Место рождения

д. Мещеряки Буинского р-на

Дата рождения

21.06.1913

Дата смерти

22.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1913

Отец: Гиматдинов Тажитдин

Мать: Гиматдинова (Хабибуллина) Маликя

Военная служба
Неизвестно
Тазиев Валий Гемадинович Свидетельства о болезни Дата рождения: __.__.1913 Дата и место призыва: __.__.1941 Кайбицкий РВК, Татарская АССР, Кайбицкий р-н Воинское звание: красноармеец Судьба: Не годен ... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Сәлимә

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Салахутдинова (Тазиева) Феимэ

Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Сәлимә

Рождение ребёнка
27.04.1948

Сын: Тазиев Масгут Валиевич

Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Сәлимә

Рождение ребёнка
1951

Сын: Тазиев Мөстаким

Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Сәлимә

Смерть
22.05.1984

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