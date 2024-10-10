Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна
Место рождения
Дата рождения?.10.1892 ст.
Дата смерти22.07.1972
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892 ст.
Отец: Комаров Константин
Мать: Комарова Прасковья?
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович
Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.
Дочь: Богомолова (Борисова) Аграфена (Агрипина) Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Юнкова (Борисова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович
Рождение ребёнка
?.05.1925
Дочь: Козлова (Борисова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович
Рождение ребёнка
13.10.1927
Дочь: Комарова (Борисова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович
Рождение ребёнка
01.01.1931
Дочь: Кукушкина (Борисова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович
Рождение ребёнка
03.03.1936
Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович
Смерть
22.07.1972