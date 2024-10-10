Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Место рождения

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

?.10.1892 ст.

Дата смерти

22.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892 ст.

Отец: Комаров Константин

Мать: Комарова Прасковья?

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Борисов Иван Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Борисов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.

Дочь: Богомолова (Борисова) Аграфена (Агрипина) Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Юнкова (Борисова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.05.1925

Дочь: Козлова (Борисова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович

Рождение ребёнка
13.10.1927

Дочь: Комарова (Борисова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1931

Дочь: Кукушкина (Борисова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Борисов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Осипович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
22.07.1972
Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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