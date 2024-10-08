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Борисов Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Борисов Груняев Осип Борисович

Мать: Борисова Груняева Федосья?

род. д. Гудово?
Рождение ребёнка
1909

Сын: Борисов Иван Иванович

Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Борисов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.

Дочь: Богомолова (Борисова) Аграфена (Агрипина) Ивановна

Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Юнкова (Борисова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.05.1925

Дочь: Козлова (Борисова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Рождение ребёнка
13.10.1927

Дочь: Комарова (Борисова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1931

Дочь: Кукушкина (Борисова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Борисов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1946
Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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