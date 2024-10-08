Борисов Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890 ст.
Дата смерти1946
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
род. д. Гудово?
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.
Дочь: Богомолова (Борисова) Аграфена (Агрипина) Ивановна
Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Юнкова (Борисова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна
Рождение ребёнка
?.05.1925
Рождение ребёнка
13.10.1927
Дочь: Комарова (Борисова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1931
Дочь: Кукушкина (Борисова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна
Рождение ребёнка
03.03.1936
Смерть
1946