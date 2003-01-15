Козлова (Борисова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Борисова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1925

Дата смерти

15.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925

Отец: Борисов Иван Осипович

Мать: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошин Александр

Рождение ребёнка
01.09.1946

Дочь: Покидышева (Антошина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Антошин Александр

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.03.1956

Муж: Козлов Николай Иванович

Брак зарегистрирован в Семионовском с/с Кораблинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
23.07.1957

Сын: Козлов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Иванович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1960

Сын: Козлов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Иванович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.01.2003

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