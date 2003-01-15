Козлова (Борисова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1925
Дата смерти15.01.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антошин Александр
Рождение ребёнка
01.09.1946
Дочь: Покидышева (Антошина) Галина Александровна
Отец ребёнка: Антошин Александр
Бракосочетание
20.03.1956
Брак зарегистрирован в Семионовском с/с Кораблинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
23.07.1957
Отец ребёнка: Козлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1960
Отец ребёнка: Козлов Николай Иванович
Смерть
15.01.2003