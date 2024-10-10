Козлов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1933
Дата смерти23.05.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1933
Бракосочетание
20.03.1956
Брак зарегистрирован в Семионовском с/с Кораблинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
23.07.1957
Мать ребёнка: Козлова (Борисова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1960
Мать ребёнка: Козлова (Борисова) Александра Ивановна
Смерть
23.05.1973