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Козлов Николай Иванович

Место рождения

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.10.1933

Дата смерти

23.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1933

Отец: Козлов Иван Александрович

Мать: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.03.1956

Жена: Козлова (Борисова) Александра Ивановна

Брак зарегистрирован в Семионовском с/с Кораблинского района Рязанской области
Рождение ребёнка
23.07.1957

Сын: Козлов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Козлова (Борисова) Александра Ивановна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1960

Сын: Козлов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Козлова (Борисова) Александра Ивановна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
23.05.1973
Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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