Козлов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Александр Викторович

Мать: Козлова Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий Иванович

Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна

Рождение ребёнка
27.10.1933

Сын: Козлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1938

Сын: Козлов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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