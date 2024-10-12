Козлов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1933
Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна
Рождение ребёнка
17.08.1938
Мать ребёнка: Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна
Смерть
Неизвестно