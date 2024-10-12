Козлов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Виктор Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Козлова Федосья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Козлова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Козлова Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова (Козлова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Козлова Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Иван Александрович
Мать ребёнка: Козлова Федосья Андреевна
Смерть
Неизвестно