Козлов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Виктор Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Козлова Федосья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Козлова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Козлова Федосья Андреевна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова (Козлова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Козлова Федосья Андреевна

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Иван Александрович

Мать ребёнка: Козлова Федосья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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