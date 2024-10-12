Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна

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Место рождения

Полубояриново

Дата рождения

01.06.1906

Дата смерти

06.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906

Отец: Говорушкин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Александрович

Рождение ребёнка
27.10.1933

Сын: Козлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1938

Сын: Козлов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.12.1986
Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Похоронена в с. Семион

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