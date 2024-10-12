Козлова (Говорушкина) Ефросинья Егоровна
Место рожденияПолубояриново
Дата рождения01.06.1906
Дата смерти06.12.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906
Отец: Говорушкин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1933
Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1938
Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович
Смерть
06.12.1986
Похоронена в с. Семион