Комарова Прасковья? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Прасковья?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Константин

Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Козлова (Комарова) Арина Константиновна

Отец ребёнка: Комаров Константин

Рождение ребёнка
?.10.1892 ст.

Дочь: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна

Отец ребёнка: Комаров Константин

Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Комарова) Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Комаров Константин

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Комарова) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Комаров Константин

Смерть
Неизвестно

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