Комарова Прасковья?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Константин
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Козлова (Комарова) Арина Константиновна
Отец ребёнка: Комаров Константин
Рождение ребёнка
?.10.1892 ст.
Дочь: Борисова (Комарова) Устинья (Устиниана) Константиновна
Отец ребёнка: Комаров Константин
Гудово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Комарова) Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Комаров Константин
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Комарова) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Комаров Константин
Смерть
Неизвестно