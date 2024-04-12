Любименко (Корсунова) Дарья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любименко (Корсунова) Дарья Емельяновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

12.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.03.1871
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 69 / , м/к 1871г. / зап.№ 8 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Godparents:Мещанин г.Славянска Изюмского уезда Лукомский Василий Трофимович и крестьянин... Показать все
Рождение
12.03.1871

Отец: Корсунов Емельян Лаврентьевич

Мать: Корсунова Татьяна Ивановна

ГАДО , ф-265-1-1 / стр.№ 69 / , м/к - 1871г. / зап.№ 8 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Сидорова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1891

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1891 г. зап.№ 75.Успенская церковь
Бракосочетание
До 1891

Муж: Любименко Андрей Иванович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Россия,Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1989

Сын: Любименко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любименко Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любименко Федор Андреевич

Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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