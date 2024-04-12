Любименко (Корсунова) Дарья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения12.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.03.1871
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 69 / , м/к 1871г. / зап.№ 8 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Godparents:Мещанин г.Славянска Изюмского уезда Лукомский Василий Трофимович и крестьянин... Показать все
Рождение
12.03.1871
ГАДО , ф-265-1-1 / стр.№ 69 / , м/к - 1871г. / зап.№ 8 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Сидорова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1891
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1891 г. зап.№ 75.Успенская церковь
Бракосочетание
До 1891
Россия,Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1989
Сын: Любименко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любименко Иосиф Андреевич
Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любименко Федор Андреевич
Отец ребёнка: Любименко Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно