Любименко Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любименко Андрей Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд с.Кудимова

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд с.Кудимова
Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Сидорова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна

Рождение ребёнка
20.04.1891

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1891 г. зап.№ 75.Успенская церковь
Бракосочетание
До 1891

Жена: Любименко Дарья Емельяновна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Россия,Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1989

Сын: Любименко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любименко Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любименко Федор Андреевич

Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна

Смерть
После 1891
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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