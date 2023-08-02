Любименко Андрей Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд с.Кудимова
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд с.Кудимова
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Сидорова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
20.04.1891
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1891 г. зап.№ 75.Успенская церковь
Бракосочетание
До 1891
Россия,Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1989
Сын: Любименко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любименко Иосиф Андреевич
Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любименко Федор Андреевич
Мать ребёнка: Любименко Дарья Емельяновна
Смерть
После 1891
Похороны
Неизвестно