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(Любименко) Александра Андреевна

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1891

Отец: Любименко Андрей Иванович

Мать: Любименко Дарья Емельяновна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1891 г. зап.№ 75.Успенская церковь
Крещение
22.04.1891
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь. Священник Лев Рязанский,псаломщик Алексий Карташов .Запись в м/к № 75. | Godparents:Крестьяне : Гоцков Авраам Свиридович и креситянка Корсунова Екатерина Емельяновна
Смерть
Неизвестно
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