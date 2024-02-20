Калафат (Барабаш) Евфросиния Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Барабаш) Евфросиния Саввична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

14.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1875

Отец: Барабаш Савва Ильич

Мать: Барабаш Агафия Федосеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1875г.,лист-108,зап.-26
Рождение ребёнка
28.11.1895

Дочь: Варвара Левтеровна

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1895г. /запись № 70 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 47 /
Рождение ребёнка
09.01.1898

Дочь: Любовь Левтеровна

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1898г. /запись № 4 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 56 /
Рождение ребёнка
02.10.1900

Сын: Калафат Григорий Левтерович

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1900г. /запись № 70 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 195 /
Рождение ребёнка
30.01.1902

Сын: Калафат Иван Левтерович

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 5 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 64 /
Рождение ребёнка
21.04.1903

Сын: Калафат Георгий Левтерович

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 23 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 154 /
Рождение ребёнка
04.11.1904

Сын: Калафат Михаил Левтерович

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1904г. /запись № 89 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 37 /
Рождение ребёнка
15.03.1906

Сын: Калафат Алексей Левтерович

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 22 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 155 /
Рождение ребёнка
27.06.1907

Сын: Калафат Савва Левтерович

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1907г. /запись № 43 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 22 /
Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Калафат / Мл. / Алексей Левтерович

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1909г. /запись № 24 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 146 /
Рождение ребёнка
12.08.1910

Дочь: София Левтеровна

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.10.1911

Сын: Калафат Федор Левтерович

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1913

Дочь: Мария Левтеровна

Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1913г. /запись № 77 / ГАДО - Ф-426-1-12 /стр.№ / 107 /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калафат Левтерий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к 1895г. / зап.№ 70 /, ГАДО , Ф - 426-1-7 / лист № 84 /.
Смерть
Неизвестно
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