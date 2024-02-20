(Калафат) Любовь Левтеровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения09.01.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1898
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1898г. /запись № 4 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 56 /
Смерть
Неизвестно